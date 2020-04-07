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Ежегодная шоссейная велогонка в Италии отменена

Ежегодная шоссейная велогонка в Италии отменена
17:17 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Старт был запланирован на 14 июня.

Итальянская ежегодная шоссейная велогонка Адриатика-Ионика отменена. В следующий раз она состоится лишь в 2021 году.

Организационный комитет гонки во главе с бывшим велосипедистом Морено Аргентином решил отказаться от проведения из-за пандемии коронавируса. Этапы должны были пройти с 14 по 18 июня.

Отметим, что в прошлом году победителем "генералки" на Адриатике-Ионике стал украинский спортсмен Марк Падун.

Ранее сообщалось, что Международный союз велосипедистов (ICU) объявил о продлении паузы в велосезоне до 1 июня.

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Вице-президент ICU Ренато Ди Рокко дал понять, что организация рассматривает три даты возобновления сезона в июле и августе, а предпочтение в календаре будет отдавать проведению Тур де Франс.

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Велоспорт, Велогонка, Новости спорта, Адриатика-Ионика.
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