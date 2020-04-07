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НОК Украины: Здоровье и знания - две главные ценности

НОК Украины: Здоровье и знания - две главные ценности
18:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:НОК Украины обсудил новые инициативы по олимпийскому образованию.

Комиссия Национального олимпийского комитета Украины (НОК) "Олимпийское образование и культура" под председательством Марии Булатовой и при участии президента НОК олимпийского чемпиона Сергея Бубки в режиме видеоконференции сегодня провела очередное заседание.

Об этом сообщает пресс служба НОК.

"В сложившейся ситуации, больше времени и внимания стоит уделить своему образованию и получению новых знаний, ведь здоровье и знания - две главные ценности. Национальный олимпийский комитет в этом направлении активно работает с атлетами, тренерами, спортивными специалистами, чтобы предложить дополнительные возможности через онлайн платформу. Украина имеет славные традиции в спорте и необходимо, чтобы через различные образовательные проекты они были продолжены и на базе этого опыта росло молодое образованное талантливое поколение", - подчеркнул Сергей Бубка.

В рамках заседания обсуждалась серия онлайн встреч со спортсменами по распространению знаний об истории олимпийского движения, особенностей питания и психологической поддержки на период карантина, организации вебинаров по повышению квалификации для тренеров, издание олимпийской литературы, в частности, книг с уникальными историями от легендарных спортсменов для детей, разработки электронной олимпийской библиотеки.

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Комиссией определен стратегическим вопрос сохранения и обогащения олимпийского наследия, в частности, формирование олимпийской летописи, содействие созданию музея олимпийской славы и возможных мобильных экспозиций и выставок, которые охватили бы разные регионы страны.

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Олимпийские игры, Олимпиада, МОК, НОК Украины.
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