Коронавирус забрал жизнь бывшего хоккеиста

Новости спорта:Спортсмен не сумел побороть вирус.

Бывший хоккеист сборной Швейцарии Роджер Шеппот скончался от коронавируса в возрасте 79 лет. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея.

В конце марта спортсмен был госпитализирован, однако уже первого апреля его состояние стало стабильно тяжелым. Утром седьмого апреля он скончался.

Стоит отметить, что Шеппот был легендой швейцарского хоккея. В 60-х годах он был лучшим в стране в данном виде спорта.

За сборную Швейцарии он сыграл 101 раз, принимал участие на Олимпийских играх 1964 года и трех чемпионатах мира (1959, 1962, 1972).

Напомним, от коронавируса умер бывший президент украинского клуба.