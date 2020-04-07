В UFC нашли место для турнира - это остров

Новости спорта:Местоположение острова не разглашается.

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт не стал отменять турнир UFC 249, несмотря на карантин, который введет почти во всем мире, сообщает TMZ.

Он заявил, что арендует на два месяца частный остров, на котором будут проходить следующие бои. Сейчас там ведутся организационные работы. При этом болельщиков возле октагона не будет, а бойцов будут проверять с помощью тестов на коронавирус.

Местоположение острова не разглашается. Спортсмены будут прибывать на остров с помощью частных самолетов.

Турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке. В титульном поединке планировалась встреча россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Первый отказался от боя, поэтому соперником Фергюсона станет Джастин Гэтжи.