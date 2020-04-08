Как Нурмагомедов мог остаться в США

Новости спорта:Тренер Хабиба Нурмагомедова рассказал подробности его вылета из США.

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как так получилось, что его подопечный покинул США, куда впоследствии лишился возможности вернуться, вследствие чего его бой с Тони Фергюсоном сорвался в очередной раз. Изначально поединок был запланирован на 18 апреля.

Напомним, сперва в UFC сообщили Нурмагомедову, что в США нельзя провести поединок, он покинул страну, где проводил тренировочный лагерь, и улетел в Абу-Даби, куда его в итоге не пустили. 1 апреля Хабиб сообщил, что его бой с Фергюсоном отменён, поскольку у него нет возможности покинуть Россию ввиду временного закрытия границ из-за карантина.

"Всё произошло в среду, перед его отъездом. Хабиб позвонил мне и спросил, могут ли они взять один день отдыха от тренировок — Умар, Ислам и остальные. Я разрешил, потому что происходило что-то непонятное.

А тремя часами позже он перезвонил мне и сказал: "Тренер, мы на пути в Абу-Даби. Нам сказали, что, скорее всего, там состоится турнир. Если там турнир действительно состоится, то мы переправим тебя к нам через три дня".

Я ждал от них новостей и готовился к вылету в Эмираты. Звонок от них запоздал, он был не на четвёртый день, а позже, потому что он застрял в Дубае, ему не позволяли пройти границу. Когда он приземлился, они объявили о закрытии границы. Он застрял там, а потом отправился домой, когда выяснил, что и в Россию попасть уже становится всё сложнее. Дальше он отправился в Дагестан, и там всё закрыли.

Если бы ему не назвали Абу-Даби, он всё ещё был бы тут (в Сан-Хосе. — Прим. "Чемпионата") и тренировался. Но ему сказали, что турнир состоится в Абу-Даби. Они ведь не пытались потерять главный бой собственного турнира", — цитирует Мендеса Allboxing.

Напомним, теперь вместо Нурмагомедова с Фергюсоном сразится Джастин Гэтжи.