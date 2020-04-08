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Норвежцы назвали состав сборной на новый биатлонный сезон

Норвежцы назвали состав сборной на новый биатлонный сезон
12:35 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Мужская сборная Норвегии по биатлону объявила состав на сезон-2020/2021.

Норвежский биатлонный союз объявил список биатлонистов, которые будут готовиться к сезону-2020/2021 в составе основной мужской сборной Норвегии. В список вошли Эрленн Бьонтегорд, Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале и 23-летний новичок Стурла Холм Легрейд, который впервые попал в состав первой команды на централизованную подготовку, сообщает NRK.

В начале минувшего сезона Легрейд не рассматривался в качестве кандидата на выступление на этапах Кубка мира, однако в конце сезона его вызвали в состав и во всех четырёх гонках он финишировал в топ-15.

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"Не помню, было ли когда-то что-то подобное в исполнении новичка. Он несколько раз подряд дал результат, поэтому мы посчитали, что у него есть потенциал", — прокомментировал появление новичка в составе тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе.

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Биатлон, Сборная Норвегии, Новости спорта, Стурла Холм Легрейд.
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