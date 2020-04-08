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Среда, 08.04.2020
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"Настоящие тряпки": Фергюсон раскритиковал Нурмагомедова и Макгрегора

"Настоящие тряпки": Фергюсон раскритиковал Нурмагомедова и Макгрегора
13:42 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Тони Фергюсон поделился мнением касательно Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон рассказал, что думает о Хабибе Нурмагомедове и Коноре Макгрегоре.

Напомним, 18 апреля Фергюсон должен был сразиться с Нурмагомедовым, но Хабиб лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, вследствие чего соперником Тони в главном поединке турнира UFC 249 станет Джастин Гэтжи.

"Мне нечего сказать Хабибу и Конору. Насколько мне известно, они завершили карьеры. Им осталось передать дела и уйти.

Фергюсон - Гэтжи и другие: полный кард турнира UFC 249

Я давно говорил им это сделать. Это спорт настоящих мужчин, а эти парни – настоящие тряпки", — сказал Фергюсон в интервью, которое появилось в его "твиттере".

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Все по теме:

MMA, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Тони Фергюсон, Смешанные единобортсва.
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