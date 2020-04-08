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Среда, 08.04.2020
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Олимпийский огонь будет храниться в тайном месте

Олимпийский огонь будет храниться в тайном месте
15:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Власти Японии ввели в стране чрезвычайное положение.

Олимпийский огонь, прибывший в Японию, прекратят демонстрировать публично после введения чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает АР.

"Теперь огонь будет храниться в тайном месте, чтобы предотвратить собранием людей", - рассказали организаторы Олимпиады в Токио.

Олимпийский огонь прибыл в Японию из Греции 26 марта. После этого один из символов Олимпиады находился в северо-восточном регионе Фукусима. Его эстафету должны были демонстрировать публично до конца апреля.

Однако после введения в Японии на месяц чрезвычайного положения по-прежнему неизвестно, когда и где огонь будет представлен всеобщему обозрению.

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Как сообщалось ранее, проведение летних Олимпийских игр 2020 года в Токио перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса в мире. Они должны были проходить 23 июля - 8 августа 2021 года.

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Олимпийские игры, Япония, Олимпийский огонь, Коронавирус, Токио-2020.
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