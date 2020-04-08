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Шмыгаль дал поручение Минмолодежьспорта по поводу подготовки спортсменов к Играм

Шмыгаль дал поручение Минмолодежьспорта по поводу подготовки спортсменов к Играм
16:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости спорта:Денис Шмыгаль дал протокольное поручение Министерству молодежи и спорта.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству молодежи и спорта в течение недели изучить опыт других стран и подготовить предложения по подготовке спортсменов к Олимпийским играм в нынешних сложных карантинных условиях.

Об этом он сказал на заседании правительства в среду.

"Протокольное поручение Министерству молодежи и спорта - провести исследования и не позднее, чем на следующее очередное заседание правительства, дать аналитику относительно тренировки штатных сборных команд по олимпийским видам спорта в составе не более 10 человек, которые готовятся к участию в международных соревнованиях и Олимпийских играх", - отметил Шмыгаль.

Учитывая такой опыт, отметил глава правительства, ведомство обязано предоставить свои предложения по проведению в ограниченном режиме таких тренировок штатных спортсменов и членов сборных команд Украины.

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Такое поручение Шмыгаль дал после того, как министр КМУ Олег Немчинов поднял этот вопрос на заседании правительства. По его убеждению, в нынешнее время изучить иностранный опыт подготовки к Олимпийским играм профессиональных спортсменов необходимо.

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Олимпийские игры, Токио-2020, Денис Шмыгаль.
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