Чемпионат мира по легкой атлетике "сдвинут" на один год

Новости спорта:Всемирная легкая атлетика (World Athletics) анонсировала новые даты проведения чемпионата мира в Орегоне (США).

Соревнования должны были состояться 6-15 августа 2021, однако из-за переноса Олимпийских игр на 2021 год даты пришлось изменить, говорится в сообщении Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

Таким образом, чемпионат мира состоится 15-24 июля 2022 года.

Эти даты Совет Всемирной легкой атлетики утвердил после обсуждения с организаторами Игр Доброй воли в Бирмингеме (Великобритания) и чемпионата Европы в Мюнхене (Германия). При этом была учтена возможность выступления атлетов на всех трех турнирах.

Напомним, что мюнхенский чемпионат Европы по легкой атлетике состоится 15-21 августа 2022 года.