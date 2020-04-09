Роналду оценил старания Левченко (Видео)

Новости спорта:Украинская легкоатлетка Левченко присоединилась к челленджу Роналду.

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко во время карантина из-за пандемии коронавируса присоединилась к челленджу звездного португальского футболиста Криштиану Роналду по упражнению на пресс.

Юлия Левченко дотянулась ладонями до поднятых ног 80 раз за 45 секунд

"Nike Living Room Cup, первая неделя. Результат: за 45 секунд 80 скручиваний", - подписала 22-летняя легкоатлетка соответствующее видео в Instagram.

Как сообщает Sport.ua, выполнение упражнения украинкой Криштиану Роналду отметил в своем Instagram. Сам он выполнил упражнение 142 раза за 45 секунд.

Рекордсменкой же на данный момент является одна из самых скандальных легкоатлеток современности двукратная олимпийская чемпионка по бегу на 800 м и 1 500 м Кастер Семеня. 29-летняя спортсменка из ЮАР выдала удивительный результат - за 45 секунд 176 раз дотянулась ладонями до поднятых ног.