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Роналду оценил старания Левченко (Видео)

Роналду оценил старания Левченко (Видео)
11:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинская легкоатлетка Левченко присоединилась к челленджу Роналду.

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко во время карантина из-за пандемии коронавируса присоединилась к челленджу звездного португальского футболиста Криштиану Роналду по упражнению на пресс.

Юлия Левченко дотянулась ладонями до поднятых ног 80 раз за 45 секунд

"Nike Living Room Cup, первая неделя. Результат: за 45 секунд 80 скручиваний", - подписала 22-летняя легкоатлетка соответствующее видео в Instagram.

Как сообщает Sport.ua, выполнение упражнения украинкой Криштиану Роналду отметил в своем Instagram. Сам он выполнил упражнение 142 раза за 45 секунд.

Памятный гол Реброва Барселоне на Камп Ноу (Видео)

Рекордсменкой же на данный момент является одна из самых скандальных легкоатлеток современности двукратная олимпийская чемпионка по бегу на 800 м и 1 500 м Кастер Семеня. 29-летняя спортсменка из ЮАР выдала удивительный результат - за 45 секунд 176 раз дотянулась ладонями до поднятых ног.

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Криштиану Роналду, УЕФА, Юлия Левченко, Челлендж.
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