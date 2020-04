Промо боя Тони Фергюсон - Джастин Гэтжи (Видео)

Президент UFC Дана Уайт опубликовал в своем Twitter-аккаунте промо ролик к поединку Тони Фергюсон - Джастин Гэтжи.

"Это будет весело. Чуть больше недели — и мы снова будем смотреть бои в прямом эфире", - написал Уайт.

this is gonna be a FUN fight. Just a little over a week and we will be watchin a LIVE fight again!!! pic.twitter.com/DGJPbbod5F

