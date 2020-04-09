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Порье дал прогноз на бой Фергюсон - Гэтжи

Порье дал прогноз на бой Фергюсон - Гэтжи
13:18 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Дастин Порье считает, что Джастин Гэтжи победит Тони Фергюсона.

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье рассказал, почему считает, что Джастин Гэтжи победит Тони Фергюсона в поединке, который состоится 18 апреля. Ранее Порье предсказал, что Гэтжи победит Фергюсона, но не объяснил, почему так считает.

"Гэтжи нокаутирует Тони. С точки зрения техники у обоих есть огрехи по части кикбоксинга, но оба наносят значительный урон соперникам. Оба без опасений бросаются в атаку, чтобы иметь возможность нанести мощный удар.

Я думаю, что Гэтжи удастся как следует ударить Тони в ближнем бою. Это подкосит его. Мы уже видели, как Тони «плывёт». Гэтжи станет первым, кто его вырубит", — приводит слова Порье MMA Junkie.

Ранее сообщалось, что боец Bellator Чапман был застрелен возле своего дома в США.

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Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, Тони Фергюсон, Джастин Гэтжи, Дастин Порье.
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