Порье дал прогноз на бой Фергюсон - Гэтжи

Новости спорта:Дастин Порье считает, что Джастин Гэтжи победит Тони Фергюсона.

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье рассказал, почему считает, что Джастин Гэтжи победит Тони Фергюсона в поединке, который состоится 18 апреля. Ранее Порье предсказал, что Гэтжи победит Фергюсона, но не объяснил, почему так считает.

"Гэтжи нокаутирует Тони. С точки зрения техники у обоих есть огрехи по части кикбоксинга, но оба наносят значительный урон соперникам. Оба без опасений бросаются в атаку, чтобы иметь возможность нанести мощный удар.

Я думаю, что Гэтжи удастся как следует ударить Тони в ближнем бою. Это подкосит его. Мы уже видели, как Тони «плывёт». Гэтжи станет первым, кто его вырубит", — приводит слова Порье MMA Junkie.

Ранее сообщалось, что боец Bellator Чапман был застрелен возле своего дома в США.