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Глава UFC в шестой раз попробует организовать бой Нурмагомедов - Фергюсон

Глава UFC в шестой раз попробует организовать бой Нурмагомедов - Фергюсон
13:51 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Facebook

Новости спорта:Дана Уайт все еще хочет организовать супербой Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон.

Президент UFC Дана Уайт намерен в шестой раз начать подготовку к поединку чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, но сначала Тони должен победить 18 апреля Джастина Гэтжи.

Хабиб и Тони должны были сражаться на UFC 249, но препятствием этому бою стали непредсказуемые последствия пандемии из-за коронавируса.

"Я думал, что в этот раз мы точно увидим их поединок. Но возникновение подобных обстоятельств предвидеть невозможно, — произнес Уайт в интервью ESPN. — Если Тони победит в следующую субботу, то станет временным чемпионом. Хабиб и Тони обязаны будут провести бой. Это обязательно нужно сделать. Скрестим пальцы".

Ранее сообщалось, что Хейни вернули чемпионский пояс в весе Ломаченко.

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MMA, Смешанные единоборства, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон, UFC 249, Нурмагомедов - Фергюсон.
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