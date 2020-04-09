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Украинские легкоатлеты до сих пор не вернулись на родину из зарубежных сборов

Украинские легкоатлеты до сих пор не вернулись на родину из зарубежных сборов
14:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФЛАУ

Новости спорта:Ныне официально украинские легкоатлеты находятся на сборах в трех странах - Кыргызстане, Кении и Португалии.

Об этом сообщает официальный сайт "Легкая атлетика Украины".  

Как отмечается, в настоящее время есть две противоположные позиции официальных органов Украины. Министерство молодежи и спорта говорит о том, что мы в ближайшее время непременно вернем спортсменов в Украину. Министерство иностранных дел в свою очередь настойчиво советует гражданам Украины не пытаться возвращаться, и оставаться до конца карантина там, где они находятся.

Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) обратилась в профильное Министерство по этому поводу с официальным письмом и ожидает информацию.

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Параллельно Легкая атлетика Украины продолжает принимать меры, ориентируясь в первую очередь на желание спортсменов и тренеров, которые находятся на сборах. ФЛАУ имеет четкую позицию от нашей группы, которая находится в Португалии - там хотят вернуться. Федерация активно работает над тем, чтобы это осуществить. Благодаря посольству Украины в Португалии, взаимодействия с Минмолодьспорта и МИД, все идет к тому, что в ближайшее время будет организован рейс, которым наши спортсмены смогут вернуться.

Однако, здесь есть еще вопросы обсервации - пока нет четкой информации о том, как легкоатлеты и тренеры должны ее проходить. Известно лишь, что она должна длиться минимум две недели. Сейчас ФЛАУ работает с Минмолспорта, чтобы можно было профинансировать обсервацию из средств, выделенных на подготовку атлетов. Ведь они ехали на зарубежные сборы не по собственной инициативе, а их туда отправляли за государственный счет. А значит не спортсмены и тренеры должны платить за прохождение обсервации.

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Легкая атлетика, Коронавирус, ФЛАУ, Covid-2019.
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