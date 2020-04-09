Лемеш: Буду заниматься спортом олимпийским, спортом высших достижений

Новости спорта:Известная в прошлом биатлонистка будет отвечать в министерстве за спорт высших достижений.

Бывшая украинская биатлонистка Нина Лемеш, которая стала заместителем министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, рассказала о своем назначении, сообщает "Суспильне. Новости".

"Как заместитель буду заниматься именно спортом олимпийским, спортом высших достижений. Все, что касается этого направления работы: это и работа штатных сборных команд, и детско-юношеских спортивных школ, резервный спорт, детские, юношеские штатные команды, национальные сборные команды, подготовка и участие в Олимпийских играх, юношеских Олимпийских играх, чемпионатах мира, чемпионатах Европы.

Считаю, что я квалифицированный специалист в этом направлении. Олимпийский спорт Украины будет координироваться мной как заместителем министра молодежи и спорта.

Сейчас работаем над разработкой стратегии развития физической культуры и спорта. Одним из векторов этой стратегии станет спорт высших достижений. Поэтому уже проводится работа по определению стратегических целей, задач и, соответственно, планы работы", - рассказала Лемеш.

Напомним, бывшая биатлонистка сборной Украины, трехкратный призер чемпионатов мира Нина Лемеш назначена на должность заместителя министра молодежи и спорта Украины. С 2015 по март 2020 года Лемеш возглавляла Департамент семьи, молодежи и спорта Черниговской ОГА.