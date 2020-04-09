Фергюсон - Гэтжи: стало известно место проведения супербоя UFC 249

Новости спорта:Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи должный выйти в октагон 18 апреля.

Бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи в рамках главного события UFC 249 состоится в Калифорнии, о чем сообщает портал MMA Junkie.

Поединок состоится 18 апреля на арене Tachi Palace Casino Resort.

Примечательно, что до конца мая в Калифорнии действует запрет на проведение любых спортивных событий, но территория комплекса входит в индийскую общину Санта-Роза и на нее не распространяются некоторые законодательные акты штата.

На днях президент UFC Дана Уайт сообщил об аренде частного острова для проведения на нем боев в течение ближайших двух месяцев и ожидалось, что встреча Фергюсона и Гэтжи состоится именно там.

Изначально главным событием UFC 249 должен был стать бой Фергюсона против Хабиба Нурмагомедова, однако россиянин отказался от поединка из-за пандемии коронавируса.