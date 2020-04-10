"Нам позвонили сверху": Уайт отменил UFC 249 из-за коронавируса

Новости спорта:Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, а также остальные бойцы карда не проведут поединок 18 апреля.

Президент промоушена Дана Уайт объявил, что турнир UFC 249, который должен был пройти 18 апреля, отменен из-за COVID-2019.

Невзирая на то, что функционер уже согласовал место проведения боев, власти велели ему остановиться и отменить ивент.

"Нам позвонили сверху. Заявили, чтобы я остановился и не проводил турнир в следующую субботу. Это относится и к следующим турнирам".

"Однако все нормально, мы пройдем это и вернемся при первой же возможности. Прессинг на меня не влияет, мне плевать, что думает остальные, я в этом бизнесе уже 20 лет. Но здоровье и безопасность – это то, что волнует нас в первую очередь. Мы вернемся очень скоро", - приводит его слова ESPN.

Отметим, что главным поединком ивента должен был стать бой между Тони Фергюсоном и чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, однако россиянин не смог принять участие из-за закрытия границ. Его заменил Джастин Гэтжи.