WWFC - трамплин к UFC: почему ММА лучший спорт Украины

Новости спорта:Поговорим с вами о этапах развития ММА в Украине и лиге WWFC.

Сейчас весь мир будто "на паузе". Спорта фактически не осталось (любители ставок могут "оторваться", поставив на чемпионат Никарагуа, Таджикистана, ну или же Беларуси). А вот по настоящему жаркое событие нас ждет уже 19 апреля - UFC 249. Несмотря на все трудности с организацией: переносы боев, неопределенность с местом проведения, отказ Нурмагомедова, "психи" Уайта... Но турниру, все таки, быть! Уже назван кард турнира, где главной парой станет бой Фергюсон - Гэтжи. Бойцовский вечер пройдет на острове и без болельщиков! Но главное - UFC 249 быть!

А сегодня давайте поговорим об украинском аналоге UFC?

WWFC - амбициозный промоушен, который стремиться к высотам и постепенно идет к своим целям. Лига уже в ТОП-10 промоушенов. Собирает Дворцы спорта, ну а в планах - стадионы!. "Конечно, нашим амбициям нет предела. А что касается арены для ММА, мне кажется — бессмысленно, так как мы растем в количестве зрителей, желающих смотреть нас. У нас задача проводить бои и собирать стадионы в 10-ки тысяч зрителей, поэтому ограничиваться ареной не хотелось бы" - заявил Денис Перч

Сотни боев, яркие шоу, звездные гости, "друзья Макгрегора" в октагоне, путь из WWFC в UFC и потенциальный дебют народного депутата в ММА.

Как-то боец WWFC Светлана Гоцык (она же Птица Феникс) заявляла о том, что все мечтали попробовать себя в UFC: "Конечно хотела бы, мне кажется каждый боец туда хочет. Это вершила, я бы очень хотела подписать этот контракт в будущем и испытать свои силы там. Было бы интересно" - заявила Светлана в интервью "Телеграф-Спорту".

И уже есть три ярких примера: бойцы Роман Долидзе, Сергей Спивак и Ион Куцелаба.

Грузинский боец Роман Долидзе известен своим "огненным" стилем ведения боев, настоящий нокаутер.

С 2016 года выступает в ММА, где провел 6 поединков, во всех из них одержал досрочные победы. В июне 2018 года на турнире WWFC 11 стал чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WWFC. В декабре 2018 года защитил титул World Warriors Fighting Championship (WWFC)

Крайний и самый яркий бой Романа Долидзе в WWFC:

В 2019 году подписал контракт с американским промоушеном Ultimate Fighting Championship (UFC).

Сергей Спивак уж успел провести несколько боев в UFC, в крайнем "задушив" Тая Туивасу:

Однако у всех есть "история успеха" никогда и ничего не падает с неба, а для достижения своих целей нужно работать, тренироваться и только тогда придет желанный результат. Путь Сергея Спивака в UFC:

Ион Куцелаба тоже "крепкий орешек". Вот и "Путь Иона Куцелабы":

Также смотрите, что думают о переходе "своих" бойцов в UFC Владимир Тесля и Денис Перч:

Так что можно с уверенностью сказать, что WWFC - трамплин к UFC. Однако руководство лиги преследует совсем другие цели и задачи. Популяризация MMA в Украине - вот главный посыл Перча и Тесли. И нужно сказать, что получается у них неплохо!

Давайте вспомним самые яркие вечера WWFC:

WWFC 13

Всего состоялось десять поединков, посмотреть на которые пришли несколько тысяч зрителей, заполнивших трибуны Дворца Спорта. Среди приглашенных гостей были, как и фанаты ММА, так и селебритиз. Смотрите все результаты боев WWFC-13, главным боем которого стала "схватка" Роман Долидзе (Украина/Грузия) - Михал Пастернак (Польша):

Стоит отметить, что Роман был очень жесток в данном бою, но позже объяснил подобное поведение в программе "ОТДУШИВДУШУ". "Очень многие меня осуждают, что я был жестким и грубым в последнем бою, обычно я более положительный. Были предпосылки к этому: парень очень много наговорил, не очень правильного и хорошего. Он говорил, что я для него проходной оппонент, что пояс поедет в Польшу. И это он говорил, когда стоял рядом со мной. Я тоже давал интервью, говорил, что я уважаю его. Соперник очень сильный, хороший, что я подготовился. А он стоит рядом со мной, и говорит, что я для него проходной оппонент - я был очень жестко настроен против него!" - заявил Долидзе.

Яркие кадры события:

Больше красочных кадров смотрите тут!

Бойцовское шоу для ценителей смешанных единоборств однозначно удалось. Тем более, что кроме самих поединков болельщиков также ждали яркие активности от титульного партнера WWFC – Parimatch. Теперь нам остается ждать анонсов следующих турниров. Ведь ММА уже давно захватил сердца украинских болельщиков.

WWFC 14 или как Украины посетили "Друзья Макгрегора и перчатка самого Конора:

2 марта (2019 года) в киевском "Дворце Спорта" состоялся турнир по смешанным боевым искусствам WWFC-14, собравший столичных любителей ММА. Украину приехали "покорять" друзья Конора Макгрегора, а следом за ними и перчатка самого легендарного ирландца:

Самые яркие поединки вечера:

Одинцов - Тсхапелия: титульный поединок

Блэйн О'Дрисколл - Теймур Рагимов: титульный поединок

Яркие кадры:

Больше ярких кадров смотрите здесь!

Украинский промоушен WWFC-14 в очередной раз собрал своих лучших бойцов, которые в течении всего вечера выходили в клетку и показывали бои отличного уровня. Фанаты остались в восторге.

WWFC 15: бои "Фантастической четверки" или возражения "Птицы Феникс".

В субботу, 21 сентября (2019 года), в Киеве проходил турнир WWFC 15, где главным событием являлся бой чемпиона среднего веса, украинца Сергея Гузева против поляка Гжегожа Шивы. а также бой-реванш Магдалены Сормовой и Светланы Гоцык - вот, чем ознаменовался данный турнир!

Обзор боя Магдалены Сормовой и Светланы Гоцык:

А вот и бой Сергей Гузев - Гжегож Шивы:

Также смотрите обзор всех титульных поединков WWFC 15. "Фантастическая четверка" постаралась на славу

Этот вечер стал настоящим праздником для фанатов ММА в Украине. Трибуны "Дворца Спорта" по настоящему "ревели" и были в восторге от события. WWFC узнают уже намного больше. Это успех!

Конор в Киеве! Сон, который стал явью

WWFC создали такой мощный проект благодаря поддержке "друзей", спонсоров, СМИ и прочих любителей данного вида спорта. Parimatch стал надежным другом для WWFC на долгое время и они вместе покоряли новые высоты, развивая MMA в нашей стране.

Как-то, по секрету, не последний человек признался PM признался, что сейчас делается ставка именно на боевые искусства и прочее виды спорта, помимо футбола. И фактически сразу Украину потрясла новость: Макгрегор стал амбассадором PM. И чуть позже провел пресс-конференцию в Киеве. Было грандиозно и очень красочко. Читайте главные тезисы звезды UFC.

Яркие кадры исторического события:

История народного депутата или "Жан обещал!"

После встречи с журналистами в Киеве Конор отведал вечеринку, где собрались все украинские звезды. В том числе был и Жан Беленюк, который на данный момент является народным депутатом Украины. "Дал пару советов братишке", подписал общий снимок с ирландцем Беленюк:

Жан в теме! Как вы помните, Конор тот поединок легко выиграл, вернувшись в октагон после длительного перерыва.

Хотя дело совсем в другом. Наверное многие фанаты ММА вспомнят обещания Жана Беленюка провести бой в ММА:

"Возможно, кто-то раскроет у меня такой потенциал. Возможно, UFC. Но об этом пока очень рано говорить" заявлял Беленюк в феврале прошлого года в интервью "Телеграф Спорту".

А вот, что на этот счет говорил вице-президент лиги WWFC Денис Перч:

"С Беленюком у нас есть договоренность, что он перейдет в ММА. Действительно, для него сейчас основная цель - Олимпиада. После нее, дай Бог, он выиграет, сядем и поговорим - думаю, мы договоримся", говорил Перч в прошлогоднем интервью Телеграфу

Украина - чемпион мира по MMA! Невероятное достижение будущих звезд WWFC

Наверное, самым значимым событиям в MMA для Украины остается победа на чемпионате мира в Сингапуре. Где наши соотечественники не оставили шансов соперников, тем самым подтвердив свой высокий уровень мастерства и самоотдачи. Больше о значимой победе читайте в материале!

Ребят после победы в "Борисполе" встречали как настоящих героев! Да! Вы это сделали, мы это сделали! Смотрите пару крутых снимков:

YOUNG WARRIORS International Tournament - новый виток развития ММА в Украине

YOUNG WARRIORS International Tournament - это уникальное событие, ведь оно имеет формат международных детских соревнований по смешанным боевым искусствам, в которых смогут принять участие дети и подростки всех возрастов.

YOUNG WARRIORS International Tournament - это первая в Украине серия турниров, которая будет проходить в течение всего года, и благодаря которой молодые спортсмены получат еще одну возможность проявить свои спортивные способности и набраться бесценного опыта.

Ну и на закуску, ребятки: самые яркие поединки WWFC в истории:

Роман Долидзе - Михал Пастернак (WWFC-13)

Светлана Гоцык - Магдалена Сормова (WWFC 15):

Кирилл Горобец - Ринат Саякбаев (WWFC 15)

Блэйн О'Дрисколл - Теймур Рагимов (WWFC 14)

"WWFC - хорошая школа спорта и бизнеса"! Вот ту действительно согласен с вице-президентом лиги! Украина имеет будущее в данном виде спорта! Будет интересно наблюдать за развитием событий в будущем.

Материал: Олег Вахоцкий. Фото: Инна Пасько, Роман Яковчук, WWFC