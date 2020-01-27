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"Постоянно совершенствуемся": Мария Мащенко об организации турниров WWFC

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"Постоянно совершенствуемся": Мария Мащенко об организации турниров WWFC
11:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Instagram

Новости спорта:Исполнительный директор WWFC Мария Мащенко поделилась некоторыми секретами о подготовке крупных бойцовских турниров.

Мы посещаем яркие турниры WWFC и смотрим онлайн трансляции, но редко знаем, кто участвует в создании такого мощного спортивного продукта в Украине. Мария Мащенко, исполнительный директор WWFC, как раз один из тех людей, которые руководит процессами, чтоб мы, любители ММА получали максимум ярких эмоций, а спортсмены имели возможность строить свою карьеру.

Какой должен быть турнир, чтоб ты могла уверенно сказать: "Да, турнир получился отличный!". Может есть ряд критериев, по которым ты оцениваешь?

- Каждый последующий турнир должен быть лучше предыдущего, такую цель я ставлю себе и нашей команде. Мы анализируем, что было хорошо, а что нужно улучшить, учитываем обратную связь от посетителей турнира, постоянно учимся и совершенствуемся.

Если зрители в восторге, значит турнир получился отличный! Но, я то знаю, что работать всегда есть над чем, никогда нельзя расслабляться. Шикарный фуршет для VIP гостей в отдельных залах на номерных турнирах WWFC, это для чего?

- Мы стремимся создавать максимально комфортные условия для наших VIP гостей. Турниры достаточно долгие по времени - более 6 часов, поэтому возможность перекусить очень актуальна, а бокал игристого или вкусный коктейль помогут создать праздничное настроение. Если человек выбрал VIP билет, то ему не придётся стоять в очереди в платный буфет. Ведь гости приходят не работать, а отдохнуть и получить позитивные эмоции.

В мировой практике спортивных событий, у VIP гостей всегда есть возможность посетить фуршет и лаунж зону.

При организации турнира ты отталкиваешься от уже имеющегося бюджета или сначала разработка плана проведения со всеми расходами и уже после этого находишь бюджет под этот план?

- Бюджет события всегда планируется детально заранее. Есть понимание, сколько должен стоить турнир и при планировании учитываются рыночные цены, история и оптимальное соотношение цена-качество.

По планированию турнира, всё держишь в голове или записываешь?

- Все уже знаю наизусть. Но и записываю задачи и новые идеи, конечно, тоже.

Организовываешь только ивенты WWFC или берешься за мероприятия других компаний и организаций?

- Помимо турниров, ранее у меня был большой опыт организации событий от маленьких до масштабных фестивалей в своём агентстве, так что эти процессы я люблю и рада бы организовывать как можно больше разнообразных ивентов в других сферах, но сейчас работа в лиге занимает все мое внимание и время.

Напомним, в эти дни в Буковеле проходит масштабный турнир ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP. Смотрите результаты первого раунда соревнований.

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MMA, WWFC, Мария Мащенко.
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