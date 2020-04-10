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Уайт прокомментировал отмену турнира UFC 249

Уайт прокомментировал отмену турнира UFC 249
07:38 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Президент UFC призвал провести время со своими семьями.

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал отмену турнира UFC 249.

"Хочу обратить внимание, что все мои бойцы, с которыми у меня есть контракт, будут чувствовать себя в безопасности. Проведите время со своими семьями и наслаждайтесь этим временем. Не беспокойтесь о финансовой части этого. Вы получите драки по вашему контракту, и я собираюсь наладить отношения с людьми, которые были готовы подняться и сразиться 18 апреля. Я позабочусь о таком количестве людей, и сделаю всё возможное, чтобы все эти парни чувствовали себя комфортно.

Никто из моих сотрудников не будет уволен. Всё хорошо. UFC будет первым видом спорта, который вернётся. Мы проведём бой на острове. Это настоящая вещь. Инфраструктура строится прямо сейчас, и это действительно произойдёт", — приводит слова Уайта MMAJunkie.

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Напомним, ранее сообщалось, что после отказа Хабиба Нурмагомедова от боя его место в поединке с американцем Тони Фергюсоном займёт Джастин Гэтжи. Турнир должен был пройти на частном острове 18 апреля. Победитель боя Фергюсон — Гэтжи должен был стать временным чемпионом UFC в лёгком весе и мог впоследствии встретиться с Нурмагомедовым.

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