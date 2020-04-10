Известного спортсмена арестовали за нарушение карантина

Новости спорта:Кипсанг сейчас находится в Кении, где, как и во многих странах мира, был введен карантин.

Известный кенийский бегун и экс-рекордсмен мира на марафонской дистанции Уилсон Кипротич Кипсанг попал в неприятную ситуацию на родине. Кипсанг сейчас находится в Кении, где, как и во многих странах мира, был введен карантин с целью предотвращения распространения коронавируса. По правилам, во всем государстве введен комендантский час с 17:00 до 5:00, и в это время нельзя посещать какие-либо заведения и выходить на улицу.

Однако Кипсанг нарушил это условие – он отправился в бар в городе Итен вместе со своим другом, где его и арестовала местная полиция в четверг, 2 апреля, в районе 20:00 по местному времени. Об этом сообщает издание nation.co.ke. Как рассказал командир полиции округа Элгейо-Маравакет Джон Мвинзи, бегун вместе с другом Амброузом Киплагатом пили в популярном клубе. Всего полиция задержала там около 20 человек.

Они заперлись в заведении и пили там в запрещенное время. Бары и клубы не должны работать в это время, но находятся те, кто готов нарушать это правило и платят деньги, чтобы закрыться внутри", - отметил шеф полиции.

Кипсанг находился под арестом до пятницы, 3 апреля, и его отпустили после уплаты штрафа в размере 5 000 кенийских шиллингов (около 47 долларов США).

Очень жаль, что вместо того, чтобы ловить настоящих преступников, мы вынуждены искать нарушителей комендантского часа, которые, к тому же, занимают видное место в нашем обществе. Эти люди должны служить примером и помогать нам, но именно они стали правонарушителями", - добавил Мвинзи.