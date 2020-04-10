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Нурмагомедов вспомнил Аллаха после отмены турнира UFC 249

Нурмагомедов вспомнил Аллаха после отмены турнира UFC 249
12:56 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов опубликовал первый пост после отмены UFC 249.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост после отмены турнира UFC 249.

"Всевышний говорит: О те, которые уверовали! Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда люди вознамерились протянуть к вам свои руки, но Он убрал от вас их руки. Бойтесь Аллаха, и пусть на Аллаха уповают верующие! Всегда полагайтесь на Аллаха", — написал Нурмагомедов в "Инстаграме".

Напомним, ранее сообщалось, что после отказа Хабиба Нурмагомедова от боя его место в поединке с американцем Тони Фергюсоном займёт Джастин Гэтжи. Турнир должен был пройти на частном острове 18 апреля.

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Победитель боя Фергюсон — Гэтжи должен был стать временным чемпионом UFC в лёгком весе и впоследствии мог встретиться с Нурмагомедовым.

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MMA, UFC, Новости спорта, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов.
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