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Ветераны шахмат получат 35 тысяч евро

Ветераны шахмат получат 35 тысяч евро
11:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:В ФИДЕ выделили 35 тысяч евро на поддержку ветеранов шахмат.

Совет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) принял решение выделить из бюджета организации на 2020 год 35 тысяч евро для выплаты 17 стипендий ветеранам шахмат.

В число стипендиатов вошел 85-летний украинский международный мастер Виктор Желяндинов, сообщает пресс-служба ФИДЕ.

"Внимательно изучив многочисленные заявки, Совет решил, что поддержку ФИДЕ получат следующие 17 шахматистов, тренеров и популяризаторов шахмат: Александр Никитин (Россия), Хейкки Вестеринен (Финляндия), Виктор Желяндинов (Украина), Властимил Янса (Чехия), Евгений Меликсет-Бек (Грузия), Габрьела Оларасу (Румыния), Вячеслав Дыдышко (Беларусь), Ци Цзинсюань (Китай), Яков Зильберман (Израиль), Слим Буазис (Тунис), Джерри Уолш (Англия), Борис Иткис (Молдова/Румыния), Людмила Белавенец (Россия), Хесус Гонсалес Байоло (Куба), Дмитрий Каюмов (Узбекистан), Ламсурен Мягмарсурен (Монголия), Эммануэль Омуку (Нигерия)", - говорится в релизе.

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Отметим, что Виктор Желяндинов в свое время тренировал Анатолия Карпова, Василия Иванчука и Матеуша Бартеля.

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Шахматы, ФИДЕ, Новости спорта, Новости шахмат.
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