Ветераны шахмат получат 35 тысяч евро

Совет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) принял решение выделить из бюджета организации на 2020 год 35 тысяч евро для выплаты 17 стипендий ветеранам шахмат.
В число стипендиатов вошел 85-летний украинский международный мастер Виктор Желяндинов, сообщает пресс-служба ФИДЕ.
"Внимательно изучив многочисленные заявки, Совет решил, что поддержку ФИДЕ получат следующие 17 шахматистов, тренеров и популяризаторов шахмат: Александр Никитин (Россия), Хейкки Вестеринен (Финляндия), Виктор Желяндинов (Украина), Властимил Янса (Чехия), Евгений Меликсет-Бек (Грузия), Габрьела Оларасу (Румыния), Вячеслав Дыдышко (Беларусь), Ци Цзинсюань (Китай), Яков Зильберман (Израиль), Слим Буазис (Тунис), Джерри Уолш (Англия), Борис Иткис (Молдова/Румыния), Людмила Белавенец (Россия), Хесус Гонсалес Байоло (Куба), Дмитрий Каюмов (Узбекистан), Ламсурен Мягмарсурен (Монголия), Эммануэль Омуку (Нигерия)", - говорится в релизе.
Отметим, что Виктор Желяндинов в свое время тренировал Анатолия Карпова, Василия Иванчука и Матеуша Бартеля.