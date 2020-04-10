Почему отменили UFC 249

Новости спорта:Руководству Disney позвонил губернатор Калифорнии.

Стали известно, чей звонок привел к отмене турнира UFC 249, который должен был состояться 18 апреля в казино на территории индейской резервации в Калифорнии.

Как сообщает The New York Times, Уайта попросили отменить турнир после того, как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом связался с руководством компании Disney, которой принадлежит ESPN.

Дальше уже руководство Disney позвонило Уайту с требованием отказаться от турнира.

Изначально турнир должен был состояться в Нью-Йорке, но из-за запрета на проведение массовых мероприятий, связанного с коронавирусом, организаторам пришлось искать новое место.

Ранее сообщалось, что UFC может потерять 750 миллионов после отмены турниров.