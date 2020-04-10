Чемпион UFC Джонс может подняться в весе

Новости спорта:Майкл Уинкелджон рассказал, что Джон Джонс мотивирован возможный переходом в тяжелый вес.

Майкл Уинкелджон, тренер чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса, не исключил, что его подопечный может перейти в тяжёлый вес.

По словам тренера, Джонсу нужны большие бои, которых он не может получить в полутяжёлом весе.

"Я хочу, чтобы Джон участвовал в тех боях, которые его мотивируют. В таких случаях он всегда тренируется на самом высоком уровне. Я всегда хотел, чтобы он продолжил зачистку полутяжёлого веса и развивал своё наследие. Но сейчас ему нужны большие поединки.

Джон способен драться в тяжёлом весе и победить там большиснтво бойцов. Но в тяжах у бойцов огромная масса, и одно попадание может многое решить. Мы уже видели такое. Это пугает, но именно страх и мотивирует Джона Джонса", — приводит слова Уинкелджона BJPenn.