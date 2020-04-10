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Конор Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы

Конор Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы
21:16 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Конор Макгрегор считает карантин - слабым методом борьбы с коронавирусом.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы страны из-за пандемии коронавируса.

"Здесь отлично подходит выражение "мочиться против ветра", дамы и господа. Без закрытия наших портов, воздушного пространства и моря (основного источника проникновения вируса в Ирландию), о каких мерах может идти речь? Карантин? Боюсь, что нет.

Нам нужны ответы. Мы должны видеть действие. Ещё не поздно! Закройте наши порты, немедленно!" — написал Макгрегор в своём "твиттере".

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Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тыс. смертей. Излечилось более 339 тыс. человек.

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Все по теме:

Ирландия, MMA, Смешанные единоборства, Коронавирус, Covid-19.
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