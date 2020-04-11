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В НХЛ настроены во что бы то ни стало завершить сезон

В НХЛ настроены во что бы то ни стало завершить сезон
13:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер NYIslanders

Новости спорта:Лига рассматривает несколько вариантов развития событий.

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли рассказал о варианте доиграть сезон на пустых нейтральных стадионах. По его словам, не все команды смогут пускать болельщиков на свои арены после карантина из-за распоряжения властей, сообщает официальный сайт НХЛ.

"Я бы сказал, что это один из вариантов. Мы принимаем его во внимание и обсуждаем. Но такая перспектива не лучшая. Наша цель - подготовиться к любому повороту в развитии ситуации. Мы хотим, чтобы лига смогла как можно быстрее реагировать на любые изменения и двигаться дальше

Мы рассматриваем несколько вариантов завершения регулярного чемпионата и розыгрыша полноценного плей-офф. Затем будет межсезонье и начнется новый сезон. Он будет полным", - заявил Дейли.

Большинство клубов НХЛ поддерживают сокращение серий в плей-офф Кубка Стэнли

Пока игроки команд НХЛ находятся на карантине до 15 апреля. 25 клубов НХЛ с 31 не смогут проводить домашние матчи из-за усиления карантина.

Напомним, НХЛ бессрочно приостановила матчи в марте. Руководство лиги готово в случае необходимости проводить матчи в августе.

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НХЛ, США, Хоккей, Коронавирус.
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