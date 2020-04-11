Ронда Роузи объяснила причины ухода из реслинга

Новости спорта:Ронда Роузи спустя год рассказала истинные причины ухода из WWE.

Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи объяснила причины, по которым ушла из профессионального реслинга.

"Зачем заниматься этим, если не могу тратить время и энергию на семью, а вместо этого растрачиваю себя на кучу неблагодарных фанатов, которые совершенно не ценят меня? Люблю выступать. Мне нравится быть там, люблю WWE, и я прекрасно провела время. Устраивать фальшивые бои просто ради веселья — лучшее, чем я занималась. Если бы участвовала во всех живых выступлениях, то находилась бы дома полтора дня в году. Нам это не было нужно. Мы не нуждались в деньгах", — приводит слова Ронды Роузи MMAJunkie.

Роузи объявила о завершении карьеры в WWE весной 2019 года. Она являлась чемпионкой организации с 2018 года.

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