Юный талант Шахтер удивил волшебной техникой приема мяча (Видео)

19-летний талант "Шахтера" Михаил Мудрик порадовал своих поклонников и всех любителей футбола невероятной техникой приема мяча. Молодой футболист выложил видео с соответствующим приемом в своем Instagram два дня назад.
Сегодня видео с Мудриком появилось в популярном среди болельщиков Instagram-сообществе "433", число подписчиков которого составляет более 27 миллионов.
За пять часов, которые прошли с момента размещения видео, его просмотрело более 2 миллионов человек.
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Напомним, в нынешнем сезоне Михаил Мудрик не провел ни единого официального матча за "Шахтер", однако сыграл 6 поединков и забил 1 гол за молодежную команду "горняков" в Юношеской лиге УЕФА.