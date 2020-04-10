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Юный талант Шахтер удивил волшебной техникой приема мяча (Видео)

Юный талант Шахтер удивил волшебной техникой приема мяча (Видео)
19:25 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Михаил Мудрик не теряет времени зря на карантине, оттачивая мастерство обращения с мячом.

19-летний талант "Шахтера" Михаил Мудрик порадовал своих поклонников и всех любителей футбола невероятной техникой приема мяча. Молодой футболист выложил видео с соответствующим приемом в своем Instagram два дня назад.

Сегодня видео с Мудриком появилось в популярном среди болельщиков Instagram-сообществе "433", число подписчиков которого составляет более 27 миллионов.

За пять часов, которые прошли с момента размещения видео, его просмотрело более 2 миллионов человек.

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You did WHAT ⁉️ @mmudryk10

Публикация от 433 (@433)

Напомним, в нынешнем сезоне Михаил Мудрик не провел ни единого официального матча за "Шахтер", однако сыграл 6 поединков и забил 1 гол за молодежную команду "горняков" в Юношеской лиге УЕФА.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Видео, Новости футбола, Михаил Мудрик.
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