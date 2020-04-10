Защитник Динамо Караваев: Достать Шахтер будет очень трудно

Новости спорта:Александр Караваев прокомментировал паузу в чемпионате Украины и заверил, что футболисты хотят доиграть сезон.

Защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев поделился мнением о восстановлении чемпионата. Об этом он рассказал во время онлайн-встречи Breakfast with Champions.

"Чем больше матчей, тем больше будет игровой практики для всех. Это только плюс. Да, будет трудно. Придется пройти небольшие сборы прямо сейчас, играть в плотном графике до зимы. Не вижу в этом проблем.

Отрыв "Шахтера" очень велик. Достать будет очень трудно. Плюс на пятки наступают, идет ожесточенная борьба за 2-5 места. Мы примем любой вариант. Сколько слышал, футболисты не хотят, чтобы просто так закончили. Все хотят доиграть по спортивному принципу.

Как все решат - это уже на усмотрение руководства. Не нам это решать", - сказал Караваев.

Напомним, руководство УПЛ планирует доиграть этот чемпионат и не рассматривает вариант его досрочного завершения.