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Защитник Динамо Караваев: Достать Шахтер будет очень трудно

Защитник Динамо Караваев: Достать Шахтер будет очень трудно
18:44 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Александр Караваев прокомментировал паузу в чемпионате Украины и заверил, что футболисты хотят доиграть сезон.

Защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев поделился мнением о восстановлении чемпионата. Об этом он рассказал во время онлайн-встречи Breakfast with Champions.

"Чем больше матчей, тем больше будет игровой практики для всех. Это только плюс. Да, будет трудно. Придется пройти небольшие сборы прямо сейчас, играть в плотном графике до зимы. Не вижу в этом проблем.

Отрыв "Шахтера" очень велик. Достать будет очень трудно. Плюс на пятки наступают, идет ожесточенная борьба за 2-5 места. Мы примем любой вариант. Сколько слышал, футболисты не хотят, чтобы просто так закончили. Все хотят доиграть по спортивному принципу.

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Как все решат - это уже на усмотрение руководства. Не нам это решать", - сказал Караваев.

Напомним, руководство УПЛ планирует доиграть этот чемпионат и не рассматривает вариант его досрочного завершения.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Александр Караваев.
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