Скачать
Суббота, 11.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украинский боксер совершил дерзкий побег от полиции США (Видео)
Украинский боксер совершил дерзкий побег от полиции США (Видео)
Чемпионка Уимблдона и US Open завершила карьеру
Чемпионка Уимблдона и US Open завершила карьеру
Гассиев: Было бы замечательно провести реванш с Усиком
Гассиев: Было бы замечательно провести реванш с Усиком
Хоккеист Эдмонтона Колби Кейв умер в больнице
Хоккеист Эдмонтона Колби Кейв умер в больнице

Тренер паралимпийской сборной Украины вылечился от коронавируса

Тренер паралимпийской сборной Украины вылечился от коронавируса
20:53 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ukraine-canoe.org

Новости спорта:Вячеслав Загреба сообщил, что вылечился от коронавируса.

Главный тренер паралимпийской сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ Вячеслав Загреба вылечился от коронавируса. Об этом сообщил сам наставник.

"Я наконец-то выздоровел. Я вылечился от COVID-19. От себя лично хочу сказать, что это коварная болезнь, неизвестная, но ее можно преодолеть. Вы должны понять, что ни врачи, ни правительство ни одной страны мира не имеют достаточного опыта в борьбе с этим врагом, а цена ошибки очень высока – это человеческая жизнь", — написал Загреба.

"Мы не сможем преодолеть этот вирус, пока не будем выполнять элементарные нормы безопасности. Я призываю Вас соблюдать все правила гигиены и карантина – тогда мы остановим эту болезнь".

На прошлой неделе от коронавируса вылечился форвард сборной Украины и испанской Фуэнлабрады Вячеслав Бобров. Ранее он первым из украинских спортсменов сдал положительный тест на COVID-19.

В Украине по состоянию на утро 11 апреля зафиксировано 2 511 случаев заражения COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коронавирус, Паралимпийская сборная Украины, Covid-19, Вячеслав Загреба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тайсон назвал величайшего боксера в истории
02 Украинский боксер совершил дерзкий побег от полиции США (Видео)
03 Мудрик продемонстрировал свою невероятную технику (Видео)
04 Легендарный Гуллит назвал лучшего форварда всех времен
05 Юный талант Шахтера удивил волшебной техникой приема мяча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь