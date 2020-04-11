Тренер паралимпийской сборной Украины вылечился от коронавируса

Новости спорта:Вячеслав Загреба сообщил, что вылечился от коронавируса.

Главный тренер паралимпийской сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ Вячеслав Загреба вылечился от коронавируса. Об этом сообщил сам наставник.

"Я наконец-то выздоровел. Я вылечился от COVID-19. От себя лично хочу сказать, что это коварная болезнь, неизвестная, но ее можно преодолеть. Вы должны понять, что ни врачи, ни правительство ни одной страны мира не имеют достаточного опыта в борьбе с этим врагом, а цена ошибки очень высока – это человеческая жизнь", — написал Загреба.

"Мы не сможем преодолеть этот вирус, пока не будем выполнять элементарные нормы безопасности. Я призываю Вас соблюдать все правила гигиены и карантина – тогда мы остановим эту болезнь".

На прошлой неделе от коронавируса вылечился форвард сборной Украины и испанской Фуэнлабрады Вячеслав Бобров. Ранее он первым из украинских спортсменов сдал положительный тест на COVID-19.

В Украине по состоянию на утро 11 апреля зафиксировано 2 511 случаев заражения COVID-19.