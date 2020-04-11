Финал Кубка мира по парусному спорту в олимпийских классах отменен

Новости спорта:Международная федерация парусного спорта из-за пандемии коронавируса отменила финал Кубка мира в олимпийских классах яхт.

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) объявила об отмене из-за коронавируса финала Кубка мира в олимпийских классах яхт.

Регата должна была пройти 14-21 июня в японской Эносиме, сообщает пресс-служба организации.

Ранее был отложен чемпионат мира в классе "Финн" в испанской Пальма-де-Майорке с 8-16 мая на октябрь.

Кроме того, перенесены на неопределенный срок чемпионат мира в классе "470", который мог бы завершиться в Пальме 21 марта, а также афинский чемпионат Европы в "RS:X" (прежняя дата - 10-16 мая). На 9-16 октября с 6-23 мая отложен чемпионат Европы в "Лазере" и "Лазере радиале".