Фергюсон все равно "сделает вес", несмотря на отмену турнира UFC 249

Новости спорта:Боец ММА Тони Фергюсон пройдет сгонку веса для отмененного турнира UFC 249.

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон должен был возглавить турнир UFC 249 вместе с чемпионом UFC в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.

Череда преград из-за пандемии коронавируса вынудила компанию отменить турнир за десять дней до его начала. Но это не остановит Тони Фергюсона от прохождения сгонки веса к пятнице, когда обычно происходит официальное взвешивание бойцов перед турниром.

"Все еще работаю. Сделаю вес к пятнице. Чемпионский вес 155 фунтов", — написал Тони в инстаграме.

Напомним, что Тони узнал об отмене турнира в ходе интервью калифорнийскому изданию The Orange County Register. Несмотря на отмену турнира, намерен продолжить тренировки, а за время простоя намерен нарастить мышечную массу.