Гутцайт: Все спортсмены и тренеры будут получать зарплату

Новости спорта:Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт уверяет, что наши спортсмены не будут иметь никаких проблем, готовясь к Олимпиаде.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт уверен, что спортсмены и тренеры будут получать зарплату, даже если соревнования не будут проходить еще полгода из-за коронавируса, сообщает Радио НВ.

"Мы планируем, что все спортсмены и тренеры будут получать зарплату. Они будут получать стипендии от Кабмина, Президента. Мы все делаем для того, чтобы они получали все те средства, которые получали раньше.

Для нас очень важно, чтобы наши спортсмены и их семьи были финансово обеспечены, чтобы у них не возникало никаких вопросов и проблем, чтобы они могли спокойно готовиться к Олимпийским играм", - сказал Гутцайт.

Ранее Вадим Гутцайт сообщил, что деньги на подготовку к Олимпиаде вернут из стабилизационного фонда после пандемии коронавируса.

Напомним, Кабинет министров Украины предложил урезать бюджет спортивной отрасли на 55%. А представители 20 украинских спортивных федераций написали письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому по этому вопросу.