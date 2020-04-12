Карлсен объявил состав участников международного шахматного онлайн-турнира

Новости спорта:Призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов.

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен объявил состав участников международного турнира, который пройдет в онлайн-формате с 18 апреля по 3 мая.

Кроме Карлсена призовой фонд соревнований (250 тысяч долларов) разыграют Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь (Китай), Ян Непомнящий (Россия), Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири (Нидерланды), Хикару Накамура (США), а также иранец Алиреза Фирузджа, выступающий под флагом Международного федерации шахмат (ФИДЕ), сообщает Chess24.com.

Сначала все соперники сыграют между собой матчи из четырех партий в рапид (по 15 минут + 10 секунд на каждый ход) - победитель получает 3 очка. При равном счете (2:2) играется "армагеддон". В этом случае победитель получает 2 очка, проигравший - 1. По результатам кругового турнира определится четверка полуфиналистов, которая сыграет в нокаут-финале.

Полуфинал, финал и матч за третье место разыгрывается по том же порядке.