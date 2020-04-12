Скачать
Воскресенье, 12.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украинский боксер совершил дерзкий побег от полиции США (Видео)
Украинский боксер совершил дерзкий побег от полиции США (Видео)
Карлсен объявил состав участников международного шахматного онлайн-турнира
Карлсен объявил состав участников международного шахматного онлайн-турнира
Соль провел тренировку с женой на крыше: комплекс упражнений (Видео)
Соль провел тренировку с женой на крыше: комплекс упражнений (Видео)
Хоккеист Эдмонтона Колби Кейв умер в больнице
Хоккеист Эдмонтона Колби Кейв умер в больнице

Украинский триатлонист Сапунов получил четырехлетнюю дисквалификацию за допинг

Украинский триатлонист Сапунов получил четырехлетнюю дисквалификацию за допинг
14:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Известный украинский триатлонист Даниил Сапунов угодил в допинг-скандал.

Украинский триатлонист и участник трех Олимпиад Даниил Сапунов сдал положительную допинг-пробу в прошлом году. Тест проходил накануне гонки Ironman Hawaii-2019, сообщает tri2b.com.

В крови 38-летнего украинского спортсмена обнаружили эритропоэтин. Он задним числом получил четырехлетнюю дисквалификацию, что может означать окончание карьеры.

Отметим, что в итоге на Ironman Hawaii-2019 Даниил Сапунов занял лишь 24-е место. В ноябре 2018 украинец выиграл свою первую и единственную гонку Ironman в Малайзии.

Чемпионка Уимблдона и US Open завершила карьеру

Напомним, в активе Сапунова три участия на Олимпийских играх (Афины-2004, Пекин-2008, Лондон-2012), он также выступал в немецкой Бундеслиге по триатлону.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Триатлон, Допинг, Даниил Сапунов, Ironman Hawaii-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинский боксер совершил дерзкий побег от полиции США (Видео)
02 Соль провел тренировку с женой на крыше: комплекс упражнений (Видео)
03 "Иной мир": Хирн оценил перспективы Усика в хэвивейте
04 "Я и Шевчук в запасе": Ротань назвал свою "команду мечты"
05 Хоккеист Эдмонтона Колби Кейв умер в больнице
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь