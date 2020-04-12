Украинский триатлонист Сапунов получил четырехлетнюю дисквалификацию за допинг

Новости спорта:Известный украинский триатлонист Даниил Сапунов угодил в допинг-скандал.

Украинский триатлонист и участник трех Олимпиад Даниил Сапунов сдал положительную допинг-пробу в прошлом году. Тест проходил накануне гонки Ironman Hawaii-2019, сообщает tri2b.com.

В крови 38-летнего украинского спортсмена обнаружили эритропоэтин. Он задним числом получил четырехлетнюю дисквалификацию, что может означать окончание карьеры.

Отметим, что в итоге на Ironman Hawaii-2019 Даниил Сапунов занял лишь 24-е место. В ноябре 2018 украинец выиграл свою первую и единственную гонку Ironman в Малайзии.

Напомним, в активе Сапунова три участия на Олимпийских играх (Афины-2004, Пекин-2008, Лондон-2012), он также выступал в немецкой Бундеслиге по триатлону.