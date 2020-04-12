Международный союз триатлона перенес соревнования в Йокогаме

Новости спорта:Этап Мировой серии по триатлону в Йокогаме был перенесен в связи с пандемией коронавируса.

Международный союз триатлона (ITU) объявил о переносе этапа Мировой серии по триатлону в Йокогаме (Япония), который был намечен на 16 мая.

Об этом информирует официальный сайт ITU.

Ранее из-за коронавируса были отложены старты в Абу-Даби (ОАЭ - 5-7 марта), Гамильтоне (Бермуды - 18 апреля), Лидсе (Великобритания - 6-7 июня) и Монреале (Канада - 23-28 июня).

Ближайший этап Мировой серии, который пока еще стоит в календаре, планируется на 11 июля в Гамбурге (Германия). Из-за сложившейся ситуации шансов на его проведения в июле, как и других стартов в этом месяце, мало.