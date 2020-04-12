АПЛ несколько изменит правила со следующего сезона (Список)

Новости спорта:Футбол в английской Премьер-лиге в следующем году несколько изменится.

Несколько дней назад стало известно, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес ряд изменений в правила "игры миллионов".

По информации Daily Mail, английская Премьер-лига с нового сезона также будет применять несколько новых правил.

Первое: Оно будет касаться мониторов VAR у боковой линии. Как известно, в Англии главные арбитры матчей полностью полагаются на ассистентов VAR и самостоятельно не смотрят повторы. Теперь же они будут обязаны сами принимать решение, посредством пересмотра повтора на экране рядом с полем.

Второе: Теперь случайна игра рукой в своей штрафной площадке будет наказываться пенальти только в том случае, если без нее мяч теоретически мог влететь в ворота.

Третье: Оно касается пенальти. Если голкипер во время удара оторвется от лини ворот, но мяч при этом полетит мимо, арбитр не станет заставлять перебивать удар. Если же подобные действия голкипера позволят ему отбить мяч, тогда удар будет перебиваться.