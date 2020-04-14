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WWE разрешили проводить турниры во Флориде

WWE разрешили проводить турниры во Флориде
11:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:World Wrestling Entertainment (WWE) разрешили проводить турниры во Флориде.

Рестлинг-лиге World Wrestling Entertainment (WWE) разрешили проводить турниры во Флориде, но без зрителей.

Лигу определили в категорию "важный бизнес", а потому позволили даже во время пандемии коронавируса проводить закрытые мероприятия, сообщает ESPN.

По информации издания, следующим турниром, которому разрешат работать во Флориде может стать UFC.

"Вид спорта не имеет значения, если мероприятие будет закрыто для публики", - цитирует издание представителя правительства штата.

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Напомним, что турнир UFC 249, назначенный на 18 апреля, отменили из-за коронавирус.

Отметим, что США занимают первое место в мире по количеству случаев заражения COVID-19, а также по количеству смертей. На данный момент, в стране зафиксировано 587 тысяч случаев, из которых 23,5 тысячи стали смертельными.

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MMA, WWE, Реслинг, Новости реслинга.
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