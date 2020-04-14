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Тур де Франс скорее перенесут

Тур де Франс скорее перенесут
19:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Официального подтверждения переноса гонки в этом году пока не поступало.

Велогонка "Тур де Франс-2020" не состоится этим летом. Это стало понятно после решения президента Франции, сообщает The Guardian.

В своем обращении к нации Эммануэль Макрона сказал, что Франция останется на карантине до 11 мая, чтобы попытаться остановить распространение COVID-19, и до 11 июля не будут проводить крупных публичных мероприятий.

Официального подтверждения переноса гонки в этом году пока не поступало, оно ожидается в конце этого месяца. Но событие точно не сможет пройти со зрителями. Ожидается, что организаторы «Тура» откажутся от возможности проведения гонки без болельщиков.

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Напомним, 107-й «Тур де Франс» должен был начаться 27 июня в Ницце. Колумбиец Эган Берналь надеется защитить свой титул в конкуренции против своего товарища по команде Ineos Криса Фрума.

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Париж, Франция, Велоспорт, Велогонка, Тур де Франс-2020.
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