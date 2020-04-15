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Известный боец ММА вызвал Макгрегора на боксерский бой

Известный боец ММА вызвал Макгрегора на боксерский бой
20:12 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Дастин Порье выразил желание провести реванша с Конором Макгрегором.

Американский боец ММА, бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Дастин Порье заявил, что он хотел бы провести бой по правилам бокса с ирландцем Конором Макгрегором или соотечественником Нейтом Диазом.

Порье последний раз выходил в октагон в сентябре 2019 года. Тогда в Абу-Даби на турнире UFC 242 он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову, который отстоял чемпионский пояс. Следующим соперником Порье должен был стать Дэн Хукер, но бой, запланированный на турнир UFC, был отменён из-за пандемии коронавируса.

"Я бы хотел боксировать с Диазом или Макгрегором в октагоне или на ринге", — приводит слова Порье MMA Fighting.

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Порье и Макгрегор встречались на турнире UFC 178 в 2014 году. Тогда победу техническим нокаутом одержал Конор.

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Бокс, MMA, Новости бокса, Новости ММА, Дастин Порье.
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