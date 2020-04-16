Чемпионат Европы по фехтованию в Минске перенесен на неопределенный срок

Новости спорта:Все международные соревнования по фехтованию, запланированные на период с апреля по июнь, отменены.

Чемпионат Европы по фехтованию, который должен был пройти в Минске (Беларусь), перенесен на неопределенный срок.

Об этом сообщает сайт министерства спорта и туризма Беларуси.

"Мы получили письмо президента Международной федерации фехтования (FIE) Алишера Усманова, где сообщается о решении FIE об отмене из-за пандемии всех международных соревнований, которые запланированы на период с апреля по июнь, - рассказал председатель Белорусской федерации фехтования Дмитрий Шичко. - В число этих соревнований входят в том числе этапы Кубка мира, которые являются отборочными на Игры в Токио. Сообщается, что результаты квалификационных соревнований, показанные до марта 2020 года, останутся в силе. Рейтинги "заморожены" и будут активированы, как только появится возможность провести последние соревнования, включенные в олимпийский отбор".

Турнир должен был пройти с 16 по 21 июня. Большинство спортивных соревнований перенесены из-за пандемии коронавируса.