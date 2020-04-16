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Евро и Олимпиада в 2021 году рискуют пройти без зрителей

Евро и Олимпиада в 2021 году рискуют пройти без зрителей
18:12 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:В ВОЗ считают, что спортивные и общественные мероприятия будут проводиться при зрителях не ранее осени 2021 года.

Советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Эзекиль Эмануэль заявил, что массовые мероприятия вряд ли будут разрешены ранее осени 2021 года.

"Если мы говорим про большие скопления людей – конференции, концерты, спортивные мероприятия, то мне не понятно, почему люди переносят события на октябрь 2020 года. Я не понимаю, почему все думают, что пандемия коронавируса и ее последствия прекратятся так рано.

Мне кажется, эти вещи вернутся последними. Если говорить серьезно, то осень 2021 года – это самый ранний срок", - приводит его слова Marca.

Чемпионат Европы по фехтованию в Минске перенесен на неопределенный срок

Напомним, что из-за COVID-19 Олимпийские игры и чемпионат Европы были перенесены на лето 2021 года.

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Олимпийские игры, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Коронавирус, Covid-19.
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