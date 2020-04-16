Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 отменен

Новости спорта:Отменены также соревнования по шорт-треку и синхронному катанию на коньках.

Международный союз конькобежцев (ISU) решил окончательно отменить мировое первенство по фигурному катанию 2020 из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте организации.

Чемпионат мира должен был состояться с 16 по 22 марта в канадском Монреале, однако турнир был отложен в связи с ситуацией с COVID-19.

Организация хотела провести ЧМ в период с октября по декабрь, но в итоге ISU и вовсе приняла решение об отмене соревнования.

Кроме того, точно не состоятся чемпионаты мира по шорт-треку (Сеул, 13–15 марта), и мировое первенство по синхронному катанию на коньках (Лейк-Плэсид, 3–5 апреля).