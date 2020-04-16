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Четверг, 16.04.2020
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Украинская теннисистка представила мультфильм про борьбу с коронавирусом (Видео)

Украинская теннисистка представила мультфильм про борьбу с коронавирусом (Видео)
16:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Украинская теннисистка Даяна Ястремская представила мультфильм, в котором призвала украинцев беречь себя во время пандемии коронавируса и придерживаться правил карантина.

Мультфильм появился на YouTube-канале теннисистки под названием "Даяна Ястремська проти COVID-19 (Благодійний фонд #Дія)".

"Даяна Ястремская и ее благотворительный фонд призывают всех быть внимательными и аккуратными. Оставайтесь здоровыми", - говорится в подписи к видео.

Как сообщалось, вторая "ракетка" Украины Даяна Ястремская совместно с народным депутатом Александром Горенюком организовала доставку продуктовых наборов для жителей Одессы, которые нуждаются в поддержке во время карантина из-за пандемии коронавируса - людям преклонного возраста, людям с ограниченными возможностями, многодетным семьям.

Первая "ракетка" мира пожертвовал внушительную сумму итальянским больницам

Помогают им волонтеры. "Присоединяйтесь. Нам все еще очень нужны волонтеры", - отметила Ястремская в соцсети.

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Теннис, Видео, Новости тенниса, Коронавирус, Даяна Ястремская.
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