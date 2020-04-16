Первая "ракетка" мира пожертвовал внушительную сумму итальянским больницам

Новости спорта:Первая "ракетка" мира 32-летний сербский теннисист Новак Джокович и его супруга Елена сделали большое пожертвование итальянским больницам провинции Бергамо на борьбу с коронавирусом.

Собранные средства пойдут на приобретение средств защиты от вируса, а также нового оборудования для больниц. Об этом сообщил глава здравоохранения Ломбардии Джулио Галлера.

"Мы не ожидали, что нам поступит пожертвования от такого авторитетного отправителя. Сегодня нас поддерживают многие компании, организации, ассоциации и частные лица, я благодарю всех за проявленную щедрость. Однако меня очень тронуло, когда я увидел среди всех имен лучшего теннисиста мира Новака Джоковича. Я был поражен, что он сказал: "Мне все равно, узнают об этом, если только это не поможет привлечь других жертвователей, которые последуют моему примеру.

Собранные средства пошли на приобретение респираторов, масок, халатов и других средств защиты, а также на закупку оборудования. Пожертвование Джоковича позволит модернизировать отделение интенсивной терапии больницы Тревильо", - передает слова Галлера XSPORT.

Ранее Новак Джокович перевел 1 млн евро на борьбу с коронавирусом в Сербии. Средства пошли на приобретение медицинского оборудования и всего необходимого для больниц.

Как сообщалось, по состоянию на утро 16 апреля в мире зарегистрировали более двух миллионов случаев заражения коронавирусом, из них - более пол миллиона человек выздоровели и 134 669 умерли. В Украине подтвержден 4161 случай заболевания COVID-19. За сутки зарегистрировано 397 новых случаев.