Джокович поддержал благотворительную акцию Надаля и Газоля

Новости спорта:Рафаэль Надаль вместе с По Газолем собирают деньги для борьбы с коронавирусом в Испании.

Первая ракетка мира Новак Джокович присоединился к благотворительной кампании, которую организовали теннисист Рафаэль Надаль и баскетболист По Газоль. Испанские спортсмены 26 марта начали акцию по сбору средств для Красного креста.

"Большое спасибо Джоковичу за его вклад в помощь тем, кто участвует в борьбе с коронавирусом. Жест, показывающий класс", — поблагодарил своего принципиального соперника на теннисных кортах Рафа.

Новак Джокович остановился на карантин в испанской Марбелье, где живут два его брата. Серб часто выражал привязанность к Испании и близко воспринял проблемы страны.

Надаль и Газоль планируют собрать 11 миллионов евро для борьбы с коронавирусом. К кампании присоединились Жерар Пике, Икер Касильяс, Хулен Лопетеги, Жорди Альба, Серхио Бускетс и другие действующие и бывшие спортсмены.

В мире зарегистрировано более миллиона случаев заражения коронавирусом. В Испании заразились 117 тысяч человек, 11 тысяч людей в стране погибло.