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Джокович поддержал благотворительную акцию Надаля и Газоля

Джокович поддержал благотворительную акцию Надаля и Газоля
08:17 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Рафаэль Надаль вместе с По Газолем собирают деньги для борьбы с коронавирусом в Испании.

Первая ракетка мира Новак Джокович присоединился к благотворительной кампании, которую организовали теннисист Рафаэль Надаль и баскетболист По Газоль. Испанские спортсмены 26 марта начали акцию по сбору средств для Красного креста.

"Большое спасибо Джоковичу за его вклад в помощь тем, кто участвует в борьбе с коронавирусом. Жест, показывающий класс", — поблагодарил своего принципиального соперника на теннисных кортах Рафа.

Новак Джокович остановился на карантин в испанской Марбелье, где живут два его брата. Серб часто выражал привязанность к Испании и близко воспринял проблемы страны.

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Надаль и Газоль планируют собрать 11 миллионов евро для борьбы с коронавирусом. К кампании присоединились Жерар Пике, Икер Касильяс, Хулен Лопетеги, Жорди Альба, Серхио Бускетс и другие действующие и бывшие спортсмены.

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В мире зарегистрировано более миллиона случаев заражения коронавирусом. В Испании заразились 117 тысяч человек, 11 тысяч людей в стране погибло.

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Все по теме:

Рафаэль Надаль, По Газоль, Новак Джокович, Теннис, Коронавирус.
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