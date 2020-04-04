Джокович поддержал благотворительную акцию Надаля и Газоля

Первая ракетка мира Новак Джокович присоединился к благотворительной кампании, которую организовали теннисист Рафаэль Надаль и баскетболист По Газоль. Испанские спортсмены 26 марта начали акцию по сбору средств для Красного креста.
"Большое спасибо Джоковичу за его вклад в помощь тем, кто участвует в борьбе с коронавирусом. Жест, показывающий класс", — поблагодарил своего принципиального соперника на теннисных кортах Рафа.
Новак Джокович остановился на карантин в испанской Марбелье, где живут два его брата. Серб часто выражал привязанность к Испании и близко воспринял проблемы страны.
Надаль и Газоль планируют собрать 11 миллионов евро для борьбы с коронавирусом. К кампании присоединились Жерар Пике, Икер Касильяс, Хулен Лопетеги, Жорди Альба, Серхио Бускетс и другие действующие и бывшие спортсмены.
В мире зарегистрировано более миллиона случаев заражения коронавирусом. В Испании заразились 117 тысяч человек, 11 тысяч людей в стране погибло.