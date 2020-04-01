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Среда, 01.04.2020
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Джокович играет в теннис сковородкой (Видео)

Джокович играет в теннис сковородкой (Видео)
17:59 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Теннисист сделал оригинальный выбор.

Сербский теннисист Новак Джокович придумал оригинальный способ поиграть в теннис не выходя из дома.

Спортсмен взял вместо ракетки сковородку и вместе с другом посоревновался прямо в гостиной.

"Соревнования никогда не заканчиваются", - написал Джокович в Instagram.

 
 
 
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Competition never stops #tennisathome Такмичење није престало

Публикация от Novak Djokovic (@djokernole)

Первый гол Милевского в сезоне (Видео)

Напомним, до начала карантина Новак Джокович расположился на первом месте в рейтинге ATP.

Ранее сообщалось, что Джокович пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом.

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АТР, Новак Джокович, Теннис, Новости спорта, Новости тенниса.
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