Джокович играет в теннис сковородкой (Видео)

Новости спорта:Теннисист сделал оригинальный выбор.

Сербский теннисист Новак Джокович придумал оригинальный способ поиграть в теннис не выходя из дома.

Спортсмен взял вместо ракетки сковородку и вместе с другом посоревновался прямо в гостиной.

"Соревнования никогда не заканчиваются", - написал Джокович в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Competition never stops #tennisathome Такмичење није престало Публикация от Novak Djokovic (@djokernole) 31 Мар 2020 в 1:41 PDT

Напомним, до начала карантина Новак Джокович расположился на первом месте в рейтинге ATP.

Ранее сообщалось, что Джокович пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом.