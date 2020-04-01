Джокович играет в теннис сковородкой (Видео)

Сербский теннисист Новак Джокович придумал оригинальный способ поиграть в теннис не выходя из дома.
Спортсмен взял вместо ракетки сковородку и вместе с другом посоревновался прямо в гостиной.
"Соревнования никогда не заканчиваются", - написал Джокович в Instagram.
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Competition never stops #tennisathome Такмичење није престало
Напомним, до начала карантина Новак Джокович расположился на первом месте в рейтинге ATP.
Ранее сообщалось, что Джокович пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом.