Исторический прорыв: семь украинских теннисисток сыграют в основной сетке Australian Open

На турнире выступит рекордное количество украинок

Пока вся Украина спала, на другом конце света, в Мельбурне, сразу три наших теннисистки успешно преодолели квалификационный раунд открытого чемпионата Австралии. В основную сетку турнира прорвались Дарья Снигур, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Как сообщает "Телеграф", Снигур в финале квалификационного раунда одолела австралийку Меддисон Инглис (6:2, 5:7, 6:3), Ястремская справилась с местной теннисисткой Майей Джонт (6:2, 1:6, 6:4), а Стародубцева на тай-брейке вырвала победу у представительницы Чехии Габриэлы Кнутсон (6:4, 1:6, 7:6 (10:4)). Кстати, Юлия впервые в своей карьере сыграет в основном турнире Australian Open.

А всего в первом мейджоре года примут участие семь украинских теннисисток — и это рекордное представительство наших соотечественниц за всю историю турнира. Ранее право сыграть в основной сетке Australian Open получили напрямую Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Марта Костюк.

Напомним, что открытый чемпионат Австралии стартует 14 января. Успешнее всего из украинок в этом турнире выступала Свитолина, которая дважды добиралась до четвертьфинала — в 2018-м и 2019 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Свитолина взяла с собой в поездку в Австралию маленькую дочь Скай, которая прогуливается с мамой по Мельбурну. Также мы сообщали, что Свитолина по итогам 2023 года получила награду "Возвращение года" от Eurosport.